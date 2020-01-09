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Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika! İlker Tuğaltay'ın odasında vücudu kafasından ayrı bulunmuştu

Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesini aktardı! 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. 10 yıl önce vahşice işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı'nın duaları kabul oldu. Dosyanın zaman aşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zaman aşımı sorununu dile getirdi. Müge Anlı'yı takip eden milletvekilleri ise harekete geçti. Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinde çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak özellikle çok sayıda tecavüz vakasından içeri giren bir şahıs üzerinde durulduğunu belirtti. İşte 9 Ocak Müge Anlı son bölümde son dakika Çağla Tuğaltay gelişmeleri...

09.01.2020 14:52 - Son Güncelleme: 09.01.2020 14:53
Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika! İlker Tuğaltay'ın odasında vücudu kafasından ayrı bulunmuştu

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika gelişmeleri. 15 yaşındayken evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili kim? Müge Anlı Çağla Tuğaltay cinayetinin katil zanlısı ve 20 yıllık zaman aşımı süresi hakkında 9 Ocak Müge Anlı canlı yayınında son dakika bilgilerini aktardı.

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika! İlker Tuğaltay'ın odasında vücudu kafasından ayrı bulunmuştu

20 yıldır katili bulunamayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetini tekrar gündeme taşıdı. Zaman aşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zaman aşımı sorununu dile getirdi.

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika! İlker Tuğaltay'ın odasında vücudu kafasından ayrı bulunmuştu

Müge Anlı'yı takip eden milletvekilleri ise harekete geçti. MHP Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, cinayetlerde zaman aşımı süresinin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi vermeye hazırlandıklarını açıkladı.

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika! İlker Tuğaltay'ın odasında vücudu kafasından ayrı bulunmuştu

Bu gelişmeleri canlı yayında açıklayan Anlı, milletvekillerine teşekkür etti.

Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika! İlker Tuğaltay'ın odasında vücudu kafasından ayrı bulunmuştu

Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında birden fazla ihbar geldiğini söyleyen Müge Anlı, TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa hazırlığı yapıldığı bilgisini aktardı.

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