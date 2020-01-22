Merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. 21 Ocak Salı tarihli reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Hekimoğlu, Ramo ve Kadın dizilerinin reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 21 Ocak Salı Hekimoğlu ve Ramo dizileri reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 21 Ocak Salı reyting sonuçları sıralaması...

21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Show TV'nin yeni dizisi Ramo, Total kategorisinde birinci oldu. Total ve AB kategorisi reyting sonuçlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Detaylar bir sonraki sayfada...