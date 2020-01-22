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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 10:50

21 Ocak Salı : Ramo, Hekimoğlu, Kadın dizisi reyting sıralaması

21 Ocak Salı günü burada... Salı günleri yayınlanan diziler arasında yer alan Hekimoğlu, Ramo, Kadın ile Tutunamayanlar'ın reyting sonuçları belli oldu. Seyirciler konusunda son durumu merak ediyor. Peki, hangi dizi birinci oldu? İşte 21 Ocak Salı reyting sıralaması...

21 Ocak Salı reyting sonuçları

Merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. 21 Ocak Salı tarihli reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Hekimoğlu, Ramo ve Kadın dizilerinin reyting sonuçları merak ediliyor. Peki, 21 Ocak Salı Hekimoğlu ve Ramo dizileri reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 21 Ocak Salı reyting sonuçları sıralaması...

21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Show TV'nin yeni dizisi Ramo, Total kategorisinde birinci oldu. Total ve AB kategorisi reyting sonuçlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Detaylar bir sonraki sayfada...

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