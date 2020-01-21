Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 21.01.2020 10:10
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 11:23

Atv canlı izle 21 Ocak: canlı yayınında son dakika Şaver Cindi gelişmesi! Diri diri yakmışlardı...

canlı yayınında son dakika Şaver Cindi gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şaver Cindi cinayetinin detayları kan dondurdu. Samsun'da korkunç cinayet! Eşi ve oğlu namaza gitti, 79 yaşındaki Şaver Cindi'yi . Yaklaşık 3 yıl önce Samsun'daki evinin kundaklanması sonucu yaralanan Şaver Cindi, yakın akrabaları Fikret Cindi'nin para için evi ve kendisini diri diri yaktığını söylemişti. Hayatını kaybeden yaşlı kadının katili Fikret Cindi mi? Müge Anlı'daki kan donduran cinayette son dakika gelişmesi! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 21 Ocak Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

canlı yayınında son dakika Şaver Cindi gelişmesi! Akrabası Fikret Cindi'nin kendisini para için yaktığını söyleyen yaşlı kadın 2017 yılında vefat etti. Samsun'un Kavak ilçesinde 2017 yılında evinde çıkan yangında yaşamını yitiren 79 yaşındaki Şaver Cindi cinayetiyle aranan Fikret Cindi'den son dakika haberi geldi.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 21 OCAK - TIKLA

Olay 17 Mart 2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesinde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Cindi'yi ağır yaralı olarak kurtardı. Ev ise kullanılmaz hale geldi.

Şaver Cindi cinayeti ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında gündeme gelmişti. Cindi'nin ailesi Müge Anlı canlı yayınına gelerek Şaver Cindi'nin katilinin yakalanmasını istemiş, Cindi'nin ölmeden önce polise akrabası Fikret C.'nin ismini verdiğini iddia etmişti. Müge Anlı, canlı canlı yakılan Şaver Cindi'nin vefatından önce verdiği ifadeyi okumuştu. Cindi'nin ifadesinde şu sözler yer alıyor: "Eşimi Cuma namazına gönderdikten sonra kapı çalındı ve bende açtım. Akrabamız olan Fikret C. içeri girdi. Benden para istedi. Ben de olmadığını söyleyince evin içerisinde darp ederek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Ben bir anda alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım"

Şaver Cindi'nin ifadesinin ardından polis ekipleri Fikret Cindi'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Olaydan 10 gün sonra Şaver Cindi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAtv canlı izle 21 Ocak: Müge Anlı canlı yayınında son dakika Şaver Cindi gelişmesi! Diri diri yakmışlardı...
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri