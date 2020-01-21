Müge Anlı canlı yayınında son dakika Şaver Cindi gelişmesi! Akrabası Fikret Cindi'nin kendisini para için yaktığını söyleyen yaşlı kadın 2017 yılında vefat etti. Samsun'un Kavak ilçesinde 2017 yılında evinde çıkan yangında yaşamını yitiren 79 yaşındaki Şaver Cindi cinayetiyle aranan Fikret Cindi'den son dakika haberi geldi.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 21 OCAK - TIKLA

Olay 17 Mart 2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesinde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Cindi'yi ağır yaralı olarak kurtardı. Ev ise kullanılmaz hale geldi.

Şaver Cindi cinayeti ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı Tatlı Sert programında gündeme gelmişti. Cindi'nin ailesi Müge Anlı canlı yayınına gelerek Şaver Cindi'nin katilinin yakalanmasını istemiş, Cindi'nin ölmeden önce polise akrabası Fikret C.'nin ismini verdiğini iddia etmişti. Müge Anlı, canlı canlı yakılan Şaver Cindi'nin vefatından önce verdiği ifadeyi okumuştu. Cindi'nin ifadesinde şu sözler yer alıyor: "Eşimi Cuma namazına gönderdikten sonra kapı çalındı ve bende açtım. Akrabamız olan Fikret C. içeri girdi. Benden para istedi. Ben de olmadığını söyleyince evin içerisinde darp ederek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Ben bir anda alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım"

Şaver Cindi'nin ifadesinin ardından polis ekipleri Fikret Cindi'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Olaydan 10 gün sonra Şaver Cindi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.