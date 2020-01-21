Çukur 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un son bölümü ters köşe sürprizleriyle nefesleri kesti. Final anında Yamaç, Çağatay'ın hazırladığı tuzağa düşerken, Vartolu ve Medet uzak bir mesafeden Yamaç'ı izledi. Mahsun, Yamaç'ı kamyonetle ölüme gönderdi. Peki, Çukur 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Yamaç öldü mü? Yeni bölümden ilk sahne yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇUKUR 85. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümden ilk sahne henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında takvim.com.tr'de yer alacak.

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