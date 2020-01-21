EDHO bu akşam var mı? ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü için seyircilerin meraklı bekleyişi sürüyor. Dizinin son bölümünde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştı. Yeni bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Peki, EDHO bu akşam var mı? ATV Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk ayağında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçı nedeniyle ekranlara gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü, bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Fenerbahçe - Kayserispor rövanş maçı nedeniyle yayınlanmayacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.