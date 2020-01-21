Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 21.01.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 09:17

? ATV Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle ekranlara gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, ? ATV Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO bu akşam var mı?

EDHO bu akşam var mı? ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü için seyircilerin meraklı bekleyişi sürüyor. Dizinin son bölümünde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştı. Yeni bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Peki, EDHO bu akşam var mı? ATV Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk ayağında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçı nedeniyle ekranlara gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü, bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Fenerbahçe - Kayserispor rövanş maçı nedeniyle yayınlanmayacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriEDHO bu akşam var mı? ATV Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri