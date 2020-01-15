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  • 15.01.2020 10:10
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 10:23

Atv canlı izle 15 Ocak: canlı yayınına çıkıp evlilik hayaliyle dolandırıldıklarını açıkladılar! Sayıları hızla artıyor

Müge Aanlı canlı yayınına katılan evlilik mağdurlarının sayısı her geçen gün artıyor. Evlilik vaadiyle başka isimlerle erkeklerden para alan kişi canlı yayınında yakalanacak mı? Evlilik mağdurları Müge Anlı sayesinde paralarına kavuşmak umuduyla bekliyor. Canlı yayında hızla sayıları yükselen Tükiye'nin dört bir yanından gelen ve canlı yayına bağlanan evlilik mağdurları 15 Ocak ında neler anlatacak? Hepsi ve daha fazlası 15 Ocak Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN

'ya çıkıp evlenme hayaliyle dolandırıldıklarını açıkladılar ve yardım istediler. Hızla sayıları yükselen evlilik mağdurlarında son durum nedir? Atv ında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Evlilik mağdurlarının sayısı her gün çoğalıyor. Müge Anlı canlı yayınına katılan 5 erkek evlenme hayali ile dolandırıldıklarını ileri sürerek paralarını geri almanın hayatli ile yaşıyor. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı artıyor. İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan benzer yöntemler ancak ortak mağduriyetler ile Müge Anlı'dan yardım istedi. Mahkemeye şikayette bulunan 5 erkek, kaptırdıkları paraları geri alma umuduyla yaşıyorlar.. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 15 Ocak Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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