ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'ya çıkıp evlenme hayaliyle dolandırıldıklarını açıkladılar ve yardım istediler. Hızla sayıları yükselen evlilik mağdurlarında son durum nedir? Atv Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Evlilik mağdurlarının sayısı her gün çoğalıyor. Müge Anlı canlı yayınına katılan 5 erkek evlenme hayali ile dolandırıldıklarını ileri sürerek paralarını geri almanın hayatli ile yaşıyor. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında evlilik vaadiyle dolandırılanların sayısı artıyor. İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan benzer yöntemler ancak ortak mağduriyetler ile Müge Anlı'dan yardım istedi. Mahkemeye şikayette bulunan 5 erkek, kaptırdıkları paraları geri alma umuduyla yaşıyorlar.. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 15 Ocak Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!