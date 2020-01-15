Survivor 2020 için geri sayım başladı. Bu sezon Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi belli oldu. Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, canlı yayında yarışmanın başlayacağı tarihi duyurdu. Survivor takipçileri, bu sene hangi yarışmacıların olacağını merakla araştırırken, yavaş yavaş isimler belli olmaya başladı. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor kadrosu açıklandı mı? İşte detaylar...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

Survivor 2020'nin fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.