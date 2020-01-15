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  • 15.01.2020 09:45
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:45

bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı izle

7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayınlanan fragman ile yeni bölüm tarihi belli oldu. Peki, ? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? İşte ...

Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi 7. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara gelecek Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in söylediği, "Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" sözleri şimdiden merak uyandırdı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? İşte Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında oynanacak Rizespor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da atv'de canlı ekranlara gelecek. Bu nedenle Kuruluş Osman'ın 7. yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü seyirciyle buluşacak.

İşte Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı;

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