Müge Anlı'da trajikomik hikaye! Milli gelin mağdurları Müge Anlı'ya çıkıp paralarını istediler

OĞLU İBRAHİM KARAMAN EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDI

10 Ocak Müge Anlı son bölümde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. 26 yaşındaki İbrahim Karaman annesi ve babasıyla birlikte Nevşehir'de yaşıyordu. Babası Osman Bey'e evlenmek istediğini söyleyince Cengiz Bey'e bu durumdan bahsettiler. O da kendilerine aracı oldu…

Cengiz isimli şahıs, baba ve oğluna Hatay'da yaşayan Ekrem isimli arkadaşından bahsetti. Bu şahsın kendisinin komşusu olduğunu söyleyen Cengiz Bey, ona sonuna kadar kefil olduğunu öne sürdü...