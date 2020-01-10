Müge Anlı'da trajikomik hikaye! Milli gelin mağdurları Müge Anlı'ya çıkıp paralarını istediler
Müge Anlı canlı yayınında işlenen evlilik vaadiyle dolandırma olayı herkesi şoke etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını ileri sürerek Müge Anlı'dan yardım istediler. Canlı yayında evlilik vaadiyle dolandırılan adamların sayısı yükseldikçe durum trajikomik bir hal aldı. İşte 10 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...
OĞLU İBRAHİM KARAMAN EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDI
10 Ocak Müge Anlı son bölümde herkesi şoke eden bir olay yaşandı. 26 yaşındaki İbrahim Karaman annesi ve babasıyla birlikte Nevşehir'de yaşıyordu. Babası Osman Bey'e evlenmek istediğini söyleyince Cengiz Bey'e bu durumdan bahsettiler. O da kendilerine aracı oldu…
Cengiz isimli şahıs, baba ve oğluna Hatay'da yaşayan Ekrem isimli arkadaşından bahsetti. Bu şahsın kendisinin komşusu olduğunu söyleyen Cengiz Bey, ona sonuna kadar kefil olduğunu öne sürdü...
Bunun üzerine İbrahim Karaman, babası ve annesiyle birlikte Hatay'a gitti… Onlara Cengiz Bey de eşlik etti. Cengiz Bey kendilerini Ekrem isimli bir şahısla buluşturdu. Ekrem Bey, Karaman ailesini, Esin isimli kadınla tanıştırdı. Esin'in kaldığı eve gittiler. O evde Esin, dayısı Mustafa Bey ve annesi Fatma ile birlikte kalıyordu.
Esin'in dayısına 15 bin lira, 10 bin lira da aracı Cengiz Bey'e verdiler. Ayrıca Esin'e 10 bin lira değerinde takı aldılar…
Karaman ailesi yanlarına gelinleri olacağını düşündükleri Esin'i de alarak Nevşehir'e geri döndüler. Esin 17 gün boyunca yanlarında kaldı… Ayrıca Suriye uyruklu kadın, ağabeyi ve yengesini de Karaman ailesinin evine çağırdı. Onlar da bir gece ailenin evinde kaldılar…
Esin, kaçış hikayesi ise şöyleydi. Ağabeyi ve yengesiyle birlikte merkeze inerek telefon almak istediğini söyledi. İbrahim Karaman da onlara eşlik etti. Aradan indiler. İbrahim Bey, arabasını park ettiğinde ise bir daha evlenmek istediği şahsı göremedi… Suriye uyruklu kadın, ağabeyi ve yengesi dediği kişilerle birlikte ortadan kaybolmuştu.