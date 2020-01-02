ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Kazım Avcı'yı kim öldürdü sorusuna Müge Anlı'da yanıt aranıyor. Kazım Avcı cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, Temmuz ayında öldürülen Kazım Avcı'nın katilinin evden kaçarak çıktığı iddia edildi. Kazım Avcı'yı kimin öldürdüğü henüz bilinmiyor. Eşi Cemile Avcı ise canlı yayında, "Rahmetli eşimin 12 Milyon Lirası vardı. Ancak ışığı yaktırmazdı. Karanlıkta namaz kılardık. El feneri ile tuvalete girer çıkardık. Evde klimamız var. Yazın 40 derece sıcakta klimayı çalıştırmazdı" dedi.

Kazım Avcı'nın katilinin kim olduğu henüz bilinmiyor ama 5 kişinin yaşadığı bir evde, katilin çok rahat evden çıkması merak konusu oldu. Almanya'da çalıştıktan sonra tekrar köyüne Manisa'ya dönen Kazım Avcı, temmuz ayında 12 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Müge Anlı 2 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Kazım Avcı cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesini aktarıyor.