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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:17

Atv canlı izle: ında Kazım Avcı cinayetinde son dakika gelişmeleri! 2 Ocak

ında son dakika Kazım Avcı gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Manisa'daki evinde 2 Temmuz 2017'de 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen 74 yaşındaki Kazım Avcı cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor! Şüpheler, suçlamalar, kafa karıştıran iddialar... Kazım Avcı'yı kim neden öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 2 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Kazım Avcı'yı kim öldürdü sorusuna Müge Anlı'da yanıt aranıyor. Kazım Avcı cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, Temmuz ayında öldürülen Kazım Avcı'nın katilinin evden kaçarak çıktığı iddia edildi. Kazım Avcı'yı kimin öldürdüğü henüz bilinmiyor. Eşi Cemile Avcı ise canlı yayında, "Rahmetli eşimin 12 Milyon Lirası vardı. Ancak ışığı yaktırmazdı. Karanlıkta namaz kılardık. El feneri ile tuvalete girer çıkardık. Evde klimamız var. Yazın 40 derece sıcakta klimayı çalıştırmazdı" dedi.

Kazım Avcı'nın katilinin kim olduğu henüz bilinmiyor ama 5 kişinin yaşadığı bir evde, katilin çok rahat evden çıkması merak konusu oldu. Almanya'da çalıştıktan sonra tekrar köyüne Manisa'ya dönen Kazım Avcı, temmuz ayında 12 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Müge Anlı 2 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Kazım Avcı cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesini aktarıyor.

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