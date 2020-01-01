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  • 01.01.2020 19:18
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 19:18

7. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Obaya gelen haberle ortalık karışmaya başlıyor

ATV ekranlarında her hafta çarşamba günü izleyicisiyle buluşan 'da geçen hafta yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gidiyor. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis oluyor. Geçen haftaki bölümün ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da geçen hafta Osman'ın esir düşmesi ortalık iyice karışmasına neden oldu. Altıncı bölümde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir ediyor. Cinayet suçlamasından aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.

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