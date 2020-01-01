Milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman'da geçen hafta Osman'ın esir düşmesi ortalık iyice karışmasına neden oldu. Altıncı bölümde Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir ediyor. Cinayet suçlamasından aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.