Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', ekran macerasının 51'inci bölümü için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha ile Müjgan'ın doğuma girdiği anlar nefesleri kesti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova neden yok, ne zaman? İşte Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

Yılbaşı nedeniyle diziler 2 hafta boyunca ekranlara gelmeyecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 51. yeni bölümü 16 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelecek.

İşte Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı: