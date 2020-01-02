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  • 02.01.2020 14:41
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 14:41

neden yok, ne zaman? ATV Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

neden yok? atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu akşam ekranlara gelmeyecek olması ile birlikte diziseverler yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki, ? ? İşte Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', ekran macerasının 51'inci bölümü için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yayıncı kuruluş tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha ile Müjgan'ın doğuma girdiği anlar nefesleri kesti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova neden yok, ne zaman? İşte Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

Yılbaşı nedeniyle diziler 2 hafta boyunca ekranlara gelmeyecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 51. yeni bölümü 16 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelecek.

İşte Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı:

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