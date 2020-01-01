Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Müge Anlı detayı! Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten anlar...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümünde dikkat çeken bir Müge Anlı detayı vardı. Bir yarışmacıya sorulan "Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birdenbire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusunda şıklarda yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" cevabı Kenan İmirzalıoğlu dahil herkesi gülümsetti. İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümüne damga vuran o Müge Anlı detayı ve izleyenleri gülümseten o anlar...
01.01.2020 05:24
- Son Güncelleme: 01.01.2020 06:56
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