Müge Anlı'da son dakika Mehmet Elbay cinayeti itirafı! Hatice Ergül 'ceset parçalara ayrıldı' dedi Müge Anlı sırrı çözdü
Müge Anlı'da son dakika Mehmet Elbay cinayeti itirafı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllar önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü. Atv canlı yayınındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynep Ergül'ün itiraflarının ardından gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde gün geçtikçe herkesi dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıkıyor. Vahşice öldürülüp parçalar halinde gömülen Muharrem Elbay'ın kemik parçaları geçen hafta bulundu. Zeynep Ergül'den sonra olayın detayları ile ilgili en çarpıcı açıklamalar Hatice Ergül'den geldi. Mehmet Elbay'ın ceset parçalarının gömüldüğü yerleri canlı yayında gösteren Hatice Ergül'ün itiraflarının ardından Müge Anlı sırrı çözdü. İşte 30 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Elbay gelişmesi!
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Mehmet Muharrem Elbay, 28 Şubat 2017 tarihinde kaybolmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kahvehane işletmeci Elbay'ın kaybına yer verildiği dönemde işaret edilen detaylar cinayetin aydınlatılmasına yol açtı. Zeynep Ergül'ün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkarak kardeşlerine göz dağı vermek istemesiyle aydınlanan cinayetin sır perdesi ise Hatice Ergül'den gelen itiraflar üzerine çözüldü. Mehmet Elbay cinayetini itiraf eden Hatice Ergül, Müge Anlı'ya cesedin parçalara ayrılarak gömüldüğünü anlatmasıyla stüdyo buz kesti. Müge Anlı ise Mehmet Elbay cinayetindeki büyük sırrı çözdü!
Gaziantep Emniyetinin başlattığı operasyon sonucu savcılık, cinayetle ilgili Cahit Ergül, ağabeyi Mustafa Ergül, bir başka suçtan cezaevinde olan Ercan Bozkurt ve diğer zanlı Ercan M'nin, Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde canavarca hislerle ve tasarlayarak öldürme suçlarını işlediklerine kanaat getirerek, tutuklu yargılanmalarına karar kıldı.
Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Ergül, Müge Anlı'da ortaya çıkan diğer detayların ardından kasten öldürme suçundan tutuklanarak Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Böylece Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi.
CESET TİLKİ KUYUSUNDA PARÇALARA BÖLÜNDÜ
Hatice Ergül cinayet ile ilgili Ercan'ın, cesedi Tilki kuyusunda 3 parçaya bölündüğünü kendisine anlattığını ileri sürdü. Ercan cesedin parçalarının bir tanesini bizim kuyulara, bir tanesini Cahit'in kör kuyusuna attıklarını ve bir tanesini ise Ercan'ın kendi bağına gömdüklerini söylediğini canlı yayında iddia etti.