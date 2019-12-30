Müge Anlı'da son dakika Mehmet Elbay cinayeti itirafı! Hatice Ergül 'ceset parçalara ayrıldı' dedi Müge Anlı sırrı çözdü

CESET TİLKİ KUYUSUNDA PARÇALARA BÖLÜNDÜ

Hatice Ergül cinayet ile ilgili Ercan'ın, cesedi Tilki kuyusunda 3 parçaya bölündüğünü kendisine anlattığını ileri sürdü. Ercan cesedin parçalarının bir tanesini bizim kuyulara, bir tanesini Cahit'in kör kuyusuna attıklarını ve bir tanesini ise Ercan'ın kendi bağına gömdüklerini söylediğini canlı yayında iddia etti.