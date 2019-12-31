Serenay Sarıkaya kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Serenay Sarıkaya oldu. O Ses Türkiye izleyicileri Serenay Sarıkaya'nın hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Serenay Sarıkaya nereli? İşte Serenay Sarıkaya'nın hayatı...

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Antalya Saime Konca Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimi için yurt dışına gitmek istese de üniversite eğitimi alamadı.

Çocukken modellik yapmak isteyen Serenay Sarıkaya, 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katıldı ve yarışmada jüri özel ödülünü almıştır. Ödülü kazanmasının ardından oyunculuk kariyerine adım atan Serenay Sarıkaya, Şahin Alpaslan'ın yönettiği Şaşkın adlı filmde rol aldı ve Itır karakterini canlandırdı.

2008'de Turkcell'in bir reklam filminde rol alan Serenay Sarıkaya, ardından Plajda adlı sinema filminde rol alarak filmde Aslı karakterini canlandırdı. Ardından yine Sinan Çetin tarafından yapılan Peri Masalı adlı dizide iyilik perisi Talya karakterini canlandırdı.

2008 yılında Adanalı adlı televizyon dizisinde Sofia karakterini canlandırdı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Serenay Sarıkaya, Türkiye'yi Miss Universe yarışmasına temsil etmeye hak kazandı. Oyunculuk kariyerini sürdürmek isteyen Serenay Sarıkaya, yarışmadan çekildi ve Türkiye'yiy yarışmasa Gizem Memiç temsil etti.

İkinci sezonun ardından Adanalı dizisinden ayrılan Serenay Sarıkaya, Lale Devri adlı dizide rol almaya başladı, Tolgahan Sayışman ve Hatice Aslan ile birlikte başrolü paylaştı. 2011 yılında Hoşçakal adlı kısa bir filmde rol aldı ve 2012'de Lale Devri adlı dizinin ikinci sezonunda diziden ayrıldı.

Çekimleri 2013 yılında başlayan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin ikinci sinema filmi olan Behzat Ç. Ankara Yanıyor adlı sinema filminde Melisa karakterine can verdi. Aynı yıl Medcezir dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolde yer aldı ve diziyle adını duyurdu.

2014'te bir giyim markasının reklam yüzü oldu ve iki yıllık bir sözleşme imzaladı. İlkbahar-yaz koleksiyonu tanıtımı için çekilen reklam filminde dünyaca ünlü model Francisco Lachowski ile birlikte yer aldı.

"Fi" adlı dizisinde rol aldı.