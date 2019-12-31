Oğulcan Engin kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Oğulcan Engin oldu. O Ses Türkiye izleyicileri Oğulcan Engin'in hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Oğulcan Enginnereli? İşte Oğulcan Engin'in hayatı...

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Babası Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan olan Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minikler takımında oynamaya başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yaptı. Oğulcan Engin, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okumaya başladı. Oğulcan Engin, 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi.

2009 yılında yıl annesi Seda Sayan ile bir reklam filminde oynadı.

2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya'nın Milano kentinde European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi almaya başlayan Oğulcan Engin, 2015'de mezun oldu. İlginç tarzıyla ve bir dönem Sima Tarkan ile yaşadığı beraberlikle gündeme geldi.