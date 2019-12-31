Gupse Özay kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Gupse Özay oldu. O Ses Türkiye izleyicileri Gupse Özay'ın hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Gupse Özay kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Gupse Özay nereli? İşte Gupse Özay'ın hayatı...

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat

Deliha (2014) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Deliha 2 (2018) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Buka (2018) TV Reklam