Erdal Özyağcılar kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Erdal Özyağcılar oldu. O Ses Türkiye izleyicileri Erdal Özyağcılar'ın hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Erdal Özyağcılar nereli? İşte Erdal Özyağcılar'ın hayatı...

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Erdal Özyağcılar, 1948 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. Şehir Tiyatrosu'ndaki görevinden emekli olarak ayrıldı.

1966 yılında "Ölüm Tarlası" adlı filmle sinemaya başladı. Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Yılanların Öcü gibi çok beğenilen filmlerde oynadı.

Son yıllarda daha çok TV çalışmalarına ağırlık veren Erdal Özyağcılar, Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli, Yabancı Damat ve Karadağlar gibi dizilerde başrollerde oynadı. Yabancı Damat'taki Gaziantepli baklavacı Kahraman'ın ardından Elveda Rumeli dizisinde, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez gibi oyuncularla çalıştı.

1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide 1997 yılına kadar apartman sakini Şükrü Başaran karakterini canlandırırken; Ercan Yazgan, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Mehmet Akan, Uğurtan Sayıner, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Buket Dereoğlu, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2010 yılında Rus yazar Dostoyevski'nin "Karamazov Kardeşler" adlı romanından uyarlanan "Karadağlar" dizisinde eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep ile birlikte yer aldı. Ayrıca dizide, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar, Hatice Şendil ve Aliona Bozbey de rol aldı.

Erdal Özyağcılar, konservatuar öğrencisiyken tanıştığı tiyatro ve sinema sanatçısı Güzin Özyağcılar ile 1972 yılında evlendi. Emrah (d.1972) adında bir oğlu ve Zeynep Özyağcılar (d.1985) adında kızı var.

Ödülleri :

1986 - 23. Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Züğürt Ağa filmindeki Kekeş Salman rolüyle

2008 - 3.İsmail Dümbüllü Ödülleri, En İyi TV Oyuncusu (Elveda Rumeli)

2009 - 31.Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları , En İyi Erkek Oyuncu (Elveda Rumeli)

Rol aldığı tiyatro oyunları:

1999 - Maviydi Bisikletim : Dinçer Sümer - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1988 - Aç Sınıfın Laneti : Sam Shepard - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979 - Beş Para Etmez Oyun : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1978 - Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1976 - Yolcu : Nazım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1975 - Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Filmleri :

2013 - Sevdaluk (Ali İhsan)

2012 - İki Yaka Bir İsmail (İsmail)

2010 - Karadağlar

2007 - Elveda Rumeli (Sütçü Ramiz)

2004 - Altın Kafes

2004 - Yabancı Damat (Kahraman Baklavacıoğlu)

2003 - Esir Şehrin İnsanları

2002 - Güz Sancısı

2002 - Ah Yaşamak Var Ya

2002 - Abdülhamit Düşerken

2002 - Mihriban

2002 - Beşik Kertmesi (Aydede)

2000 - Karakolda Ayna Var

2000 - Delikanlı

1996 - Şehnaz Tango (Tango Muhsin)

1996 - Sevda Kondu

1989 - Bizimkiler (Şükrü)

1988 - Yarın Cumartesi

1988 - Gömlek

1987 - Bir Kırık Bebek

1987 - Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

1987 - On Kadın

1987 - Sis

1987 - Adem İle Havva

1986 - Beyoğlu'nun Arka Sokakları

1986 - Hastahane

1986 - Ya Ya Ya Şa Şa Şa

1985 - Züğürt Ağa (Kekeç Salman)

1985 - Yılanların Öcü (Hac'eli/Hacı Ali)

1985 - Aşık Oldum

1984 - Namuslu

1984 - Postacı

1984 - Şabaniye

1983 - Seni Seviyorum

1980 - Talihli Amele

1979 - Hayatım Roman - TRT Dizisi

1978 - Kibar Feyzo (Zülfo)

1978 - Sultan ("Çarli" Cevat)

1977 - Çöpçüler Kralı (Hacer'in (Ayşen Gruda) ağabeyi)

1977 - Seyahatname

1967 - Balatlı Arif

1966 - Ah Güzel İstanbul

1966 - Ölüm Tarlası