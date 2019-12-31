Özge Özpirinçci kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Özge Özpirinçci oldu. Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral ile birlikte şarkı söyleyen Özge Özpirinçci'nin hayat hikayesi seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Özge Özpirinçci nereli? İşte Özge Özpirinçci'nin hayatı...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihine İstanbul'da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırdı. Bu dizide beş bölüm oynadı. Show TV'de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fahriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010'da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen "Dilruba" karakterini canlandırdı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i oynadı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise başrol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.