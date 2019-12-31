Loris Karius kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius oldu. O Ses Türkiye izleyicileri Loris Karius'un hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Loris Karius kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Loris Karius nereli? İşte Loris Karius'un hayatı...

LORİS KARİUS KİMDİR?

Loris Karius, 22 Haziran 1993 tarihinde dünyaya geldi. Beşiktaş takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Alman futbolcu, futbol hayatına 1998-2000 sezonları arasında oynadığı FV Biberach'ta başladı.

Karius, sırasıyla SG Mettenberg ve SSV Ulm 1846 formalarını giydi. Profesyonel kariyerine 2005 yılında VfB Stuttgart kulübünde başlayan Karius, daha sonra Manchester City kadrosuna dahil oldu. 2011-2016 yıllarında Mainz 05'te futbol oynayan Loris Karius, 2016 yılında Liverpool'a transfer oldu. Karius, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği talihsiz golle hafızalara kazınmıştı.