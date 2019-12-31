Fırat Aydınus kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Fırat Aydınus oldu. O Ses Türkiye izleyicileri Fırat Aydınus'un hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Fırat Aydınus nereli? İşte Fırat Aydınus'un hayatı...

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

Fıray Aydınus, 25 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk hakem Aydınus, hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. 2006 -2014 yılları arasında FIFA hakemi de olan Aydınus, Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda çaldığı düdüklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Asıl mesleği mühendislik olan Aydınus, hakemlik kariyerindeki gelişmeler sonrası tamamıyla bu alana yöneldi.

18 Ekim 2018 tarihi itibariyle kariyerinde 87 kez penaltı veren Aydınus, düdük çaldığı karşılaşmalarda toplamda bin 613 kez sarı kartına ve 74 kez kırmızı kartına başvurdu. Aydınus'un kariyerinde en çok yönettiği karşılaşma türü ise 284 ile Süper Lig karşılaşması oldu.

FIRAT AYDINUS HANGİ TAKIMLI?

Türk hakem Fırat Aydınus'un Beşiktaş takımını tuttuğu biliniyor.