Afra Saraçoğlu kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Afra Saraçoğlu oldu. O Ses Türkiye izleyicileri Afra Saraçoğlu'nun hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Afra Saraçoğlu nereli? İşte Afra Saraçoğlu'nun hayatı...

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 1997 tarihinde dünyaya geldi. 'Kötü Çocuk' adlı sinema filmi ve 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisiyle tanınan Afra Saraçoğlu, henüz 13 yaşındayken çalışmaya başladı.

Afra Saraçoğlu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı.

Kötü Çocuk filminde rol aldı. 20 yaşındaki oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Ece Çamkıran rolü oldu.

Son olarak Kardeş Çocukları dizisinin kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu bir süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.

İşte Afra Saraçoğlu ve sevgilisi;