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  • 31.12.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 19:09

kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konuğu ?

, O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu oluyor. Söylediği şarkı ile adından söz ettiren Danilo Zanna'nın hayat hikayesi seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, , kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu ? İşte Danilo Zanna ile ilgili merak edilenler...

Danilo Zanna kimdir?

kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Danilo Zanna oldu. O Ses Türkiye izleyicileri Danilo Zanna'nın hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, , kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Danilo Zanna nereli? İşte Danilo Zanna'nın hayatı...

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 1982 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda'da Gastronomi okudu. Türkiye'ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

İstanbul Culinary Enstitute'de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute'de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2015'ten itibaren ATV'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi.

Gupse Özay'ın Görümce filminde oyunculuk deneyimi yaşamıştır. Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.

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