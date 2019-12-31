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  • Son Güncelleme: 31.12.2019 10:17

Atv canlı izle: 'daki Janet Campbell'in annesiyle ilgili şoke eden gelişme! 31 Aralık

canlı yayınına katılan Janet Campbell, 5 yaşından bu yana annesini hiç görmediğini anlatmıştı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan dünyaca ünlü oyuncu koçu Janet Campbell'in annesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor! Janet Campbell'in babası ve annesiyle ilgili korkunç iddia 31 Aralık ında izleyiciyi şoke edecek! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 31 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika Janet Campbell gelişmesi. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı'ya Avustralya'dan kalkıp gelen dünya ünlü oyuncu koçu Janet Campbell, 5 yaşından beri görmediği annesini Müge Anlı'da arıyor. Avustralya doğumlu olan 44 yaşındaki Janet Campbell ( Türk adı Ahsen Ünlü) 5 yaşından beri görmediği annesini bulmak için Müge Anlı'ya müracaat etti. Aynı zamanda kickboks eğitimciliğ de yapan Campbell dünyaca ünlü yıldızlar Nicole Kidman, Paris Hilton,Alicia Keys,Britney Separs, Shakira gibi isimlere oyunculuk koçluğu da yapmış.

Diğer yandan 31 Aralık ında avukat Rahmi Özkan sevgi izi yaptıracak. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız 31 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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