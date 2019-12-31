ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Janet Campbell gelişmesi. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı'ya Avustralya'dan kalkıp gelen dünya ünlü oyuncu koçu Janet Campbell, 5 yaşından beri görmediği annesini Müge Anlı'da arıyor. Avustralya doğumlu olan 44 yaşındaki Janet Campbell ( Türk adı Ahsen Ünlü) 5 yaşından beri görmediği annesini bulmak için Müge Anlı'ya müracaat etti. Aynı zamanda kickboks eğitimciliğ de yapan Campbell dünyaca ünlü yıldızlar Nicole Kidman, Paris Hilton,Alicia Keys,Britney Separs, Shakira gibi isimlere oyunculuk koçluğu da yapmış.

Diğer yandan 31 Aralık Müge Anlı canlı yayınında avukat Rahmi Özkan sevgi izi yaptıracak. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız 31 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!