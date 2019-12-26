Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Deha Uğur Özkan neden vefat etti?
Müge Anlı'daki avkat Rahmi Özkan, geçtiğimiz günlerde acı haberle yıkılmış ve 3 gündür Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmamıştı. İzleyiciyi güldüren ve bilgileri ile esrarengiz olaylara ışık tutan avukat Rahmi Özkan canlı yayında hüngür hüngür ağladı. Acılı dede Rahmi Özkan, taziye mesajları ve aramalarına da teşekkürlerini iletmeyi unutmadı. Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur'un vefat haberi tüm Müge Anlı ekibi ve izleyicisini derinden etkilemişti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın vefat etme nedenini öğrenenler gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın ağladığı o anlar...
Başsağlığı mesajları ve aramaları için teşekkürlerini ileten, cenazeye katılan eşine dostuna, tanıyan tanımayan herkese Müge Anlı canlı yayınında seslenen avukat Rahmi Özkan, gözyaşlarına hakim olamadı.
13 YAŞINDAKİ TORUNU VEFAT EDEN AVUKAT RAHMİ ÖZKAN CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Taziye mesajları için teşekkür eden Müge Anlı, "Tabii ki başsağlığı dilemek bizim örf, adet ve dinimizde var ama sürekli acıyı hatırlatmamak lazım insana. Yanında olup moral vermenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. O daha küçücük bir çocuk ve ne yazık ki amansız bir hastalığa yakalandı. Bu da bize hayatın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor." dedi.
MÜGE ANLI'DAKİ AVUKAT RAHMİ ÖZKAN'IN TORUNU DEHA REHA NEDEN VEFAT ETTİ?
Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.