Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Deha Uğur Özkan neden vefat etti?

Taziye mesajları için teşekkür eden Müge Anlı, "Tabii ki başsağlığı dilemek bizim örf, adet ve dinimizde var ama sürekli acıyı hatırlatmamak lazım insana. Yanında olup moral vermenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. O daha küçücük bir çocuk ve ne yazık ki amansız bir hastalığa yakalandı. Bu da bize hayatın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor." dedi.