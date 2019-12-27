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  • 27.12.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 10:14

Atv canlı izle: canlı yayınında bağ evindeki nde kemikler bulunmuştu! Şok gelişme

canlı yayınında aydınlanan yle ilgili Zeynep Ergül gözaltına alınmış ve Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden çıkan kemik parçaları herkesi şoke etmişti. Üç yıl önce Gaziantep'te işlenen cinayetin dosyası Zeynep Ergül'ün Müge Anlı programına katılmasıyla yeniden açılmıştı. Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan ve kız kardeşi Hatice Ergül, 27 Aralık Müge Anlı canlı yayınında cinayetle ilgili tüm ayrıntıları tek tek aktarıyor! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Zeynep Ergül - Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi! Bağ evinde işlenen nin bilinmeyenleri 27 Aralık Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor. Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünde bulunan kemik parçaları Mehmet Muharrem Elbay'a mı ait? Hatice Ergül ve Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bey, Müge Anlı canlı yayınında şok eden detayları paylaşıyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanızi 27 Aralık Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'i canlı izleyebilir, son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz!

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