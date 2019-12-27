ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Zeynep Ergül - Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi! Bağ evinde işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin bilinmeyenleri 27 Aralık Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor. Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünde bulunan kemik parçaları Mehmet Muharrem Elbay'a mı ait? Hatice Ergül ve Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bey, Müge Anlı canlı yayınında şok eden detayları paylaşıyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanızi 27 Aralık Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'i canlı izleyebilir, son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz!