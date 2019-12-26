Son dakika: Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay'ın kemiklerine ulaşıldı! İşte o görüntü

MÜGE ANLI ZEYNEP ERGÜL OLAYINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Bir süredir Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili ayrıntıları teker teker ortaya çıkaran Müge Anlı canlı yayında son dakika olarak açıkladı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Cahit Ergül'den sonra Zeynep Ergül de aynı suçlama ile tutuklandı. Müge Anlı bugünkü programda Zeynep Ergül'ün tutuklandığını açıklarken kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri ortaya çıktı.

Zeynep Ergül'ün evinin bir bölümünde saklanan Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir izleyicinin yardımı ile aydınlatıldı. Zeynep Ergül cezaevine gönderildi.

İşte Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedinin gömüldüğü yer....