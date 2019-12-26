Son dakika: Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay'ın kemiklerine ulaşıldı! İşte o görüntü
Atv canlı yayınında son dakika Müge Anlı gelişmesi yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayet itirafının ardından Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedine de ulaşıldı. Gaziantep'te kayıp olduğu iddia edilen Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri olduğu düşünülen parçalara Zeynep Ergül'ün kömürlüğünde ulaşıldı. 4 kişinin tutuklandığı Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Cahit Ergül'ün bugüne kadar dalga geçerek aslında cinayetin tüm detaylarını anlattığı ortaya çıktı. İşte 26 Aralık Müge Anlı son dakika Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran ayrıntıları...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi! Üç yıl önce işlenen cinayetin dosyası Zeynep Ergül'ün Müge Anlı programına katılmasıyla yeniden açılmıştı. Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti itiraf etti. Cani bir şekilde öldürülen Mehmet Muharrem Elbay'ın kemiklerine ait olduğu parçalar bulundu. Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi şoke etti!
Müge Anlı programında işlenen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili canlı yayında flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Cahit Ergül'ün dışında Zeynep Ergül denetimli serbestlikten yararlanmış ve sonrasında canlı yayına kayılmıştı. Müge Anlı canlı yayında son dakika olarak açıkladı. Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden kemikler çıktı. İşte Müge Anlı Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!
MÜGE ANLI ZEYNEP ERGÜL OLAYINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Bir süredir Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili ayrıntıları teker teker ortaya çıkaran Müge Anlı canlı yayında son dakika olarak açıkladı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Cahit Ergül'den sonra Zeynep Ergül de aynı suçlama ile tutuklandı. Müge Anlı bugünkü programda Zeynep Ergül'ün tutuklandığını açıklarken kayıp olarak aranan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri ortaya çıktı.
Zeynep Ergül'ün evinin bir bölümünde saklanan Mehmet Muharrem Elbay'ın kemikleri geçtiğimiz günlerde yayına bağlanan bir izleyicinin yardımı ile aydınlatıldı. Zeynep Ergül cezaevine gönderildi.
İşte Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedinin gömüldüğü yer....