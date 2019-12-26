Perşembe akşamları izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurovalıları ağırlıyor ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır.