Müge Anlı canlı yayınında Hatice Ergül itiraf etti, stüdyo karıştı: Mehmet Muharem Elbay'ın cesedi parçalara ayrıldı, ev fuhuş...
Müge Anlı canlı yayınına katılan Zeynep Ergül, kızının kaybını bahane ederek Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili kardeşlerine göz dağı vermek isterken ortaya çıkan gerçeklerle tutuklandı. Zeynep Ergül'ün tutuklanmasının ardından Müge Anlı canlı yayınında itiraf geldi. Hatice Ergül, her şeyi itiraf etti. Bağ evinde işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinden sonra Cahit Ergül, Mustafa Ergül, Leyla Ergül, Zeynep Ergül ve eşi Ercan'ın Kur'an'a el basıp cinayeti kimseye anlatmamak için yemin ettiklerini söyledi. Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı kan dondurdu. Hatice Ergül'ün itiraf edemediğini çünkü Zeynep Ergül ve eski eşi Ercan'ın kendisini kızıyla tehdit ettiklerini ileri sürdü. İşte Müge Anlı'daki Mehmet Elbay olayında son dakika itirafları!
Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Elbay olayında Hatice Ergül'den itiraf geldi. 27 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gelen son dakika itirafının ardından stüdyo karıştı. Zeynep Ergül'ün kızının kaybını bahane ederek Müge Anlı'ya çıkması olayların çorap söküğü gibi aydınlanmasına neden oldu.
Gaziantep'te yaşayan evli ve iki çocuk babası Mehmet Muharrem Elbay, 28 Şubat 2017 tarihinde kaybolmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kahvehane işletmeci Elbay'ın kaybına yer verildiği dönemde işaret edilen detaylar cinayetin aydınlatılmasına yol açtı.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA İTİRAFI! MEHMET MUHARREM ELBAY OLAYI KAN DONDURDU - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
CESEDİ 3 PARÇAYA AYIRDILAR!
Müge Anlı bugünkü canlı yayında Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Dün tutuklanan Zeynep Ergül'den sonra eşi, kardeşi, kayınbiraderi ve görümcesi de tutuklanırken aynı zamanda yine bugünkü yayında önce öldürüp sonra kemiklerini üç ayrı yere gömdükleri ortaya çıktı. Hatice Ergül her şeyi itiraf etti.
Mehmet Muharrem Elbay'ın kızı canlı yayında gözyaşlarını tutamazken duygularını dile getirdi. Stüdyodaki genç kızı gören herkes hüzne boğuldu.
Gaziantep Emniyetinin başlattığı operasyon sonucu savcılık, cinayetle ilgili Cahit Ergül, ağabeyi Mustafa Ergül, bir başka suçtan cezaevinde olan Ercan Bozkurt ve diğer zanlı Ercan M'nin, Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde canavarca hislerle ve tasarlayarak öldürme suçlarını işlediklerine kanaat getirerek, tutuklu yargılanmalarına karar kıldı.
Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Ergül, Müge Anlı'da ortaya çıkan diğer detayların ardından kasten öldürme suçundan tutuklanarak Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Böylece Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde tutuklu sanıkların sayısı 5'e yükseldi.