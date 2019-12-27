Müge Anlı canlı yayınında Hatice Ergül itiraf etti, stüdyo karıştı: Mehmet Muharem Elbay'ın cesedi parçalara ayrıldı, ev fuhuş...

CESEDİ 3 PARÇAYA AYIRDILAR!

Müge Anlı bugünkü canlı yayında Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Dün tutuklanan Zeynep Ergül'den sonra eşi, kardeşi, kayınbiraderi ve görümcesi de tutuklanırken aynı zamanda yine bugünkü yayında önce öldürüp sonra kemiklerini üç ayrı yere gömdükleri ortaya çıktı. Hatice Ergül her şeyi itiraf etti.

Mehmet Muharrem Elbay'ın kızı canlı yayında gözyaşlarını tutamazken duygularını dile getirdi. Stüdyodaki genç kızı gören herkes hüzne boğuldu.