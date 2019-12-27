Mia Yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş'in paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor. Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Hercai, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Latin Amerika bölgesinde Şili dahil olmak üzere dokuz ülkeye daha satışı gerçekleşen Hercai'yi ilk yayınlayan ülke, Şili – TVN kanalı oldu. Geçtiğimiz günlerde yayına başlayan dizinin ilk bölümde yer alan salıncak sahnesinden etkilenen kanal, TVN'nin bahçesine "Hercai Salıncağı" kurarak izleyicilere o atmosferi yaşattı. Salıncağı gören dizinin fanları kanalı ziyaret ederek salıncakta çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Ayrıca geçtiğimiz hafta Prime Time'da yayınlanan bölümüyle %10,1 reyting alan Hercai, Şili'de en çok izlenen program olarak rakiplerini geride bıraktı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran'ın geçmişi de değişmeye başlar.



AZİZE'NİN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKACAK MI?

Bunca yıl Miran bir gün gelecek umuduyla, acılarını kalbine gömen Şükran'ın ortaya çıkması, Azize Aslanbey'in değiştirdiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkaracak mı?

YAREN DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir?

AZİZE OLACAKLARDAN HABERSİZ

Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir.