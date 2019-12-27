Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 27 Aralık! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kemikler bulunmuştu! Şok gelişme 27.12.2019 17:26

Müge Anlı canlı yayınında aydınlanan Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili Zeynep Ergül gözaltına alınmış ve Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden çıkan kemik parçaları herkesi şoke etmişti. Üç yıl önce Gaziantep'te işlenen cinayetin dosyası Zeynep Ergül'ün Müge Anlı programına katılmasıyla yeniden açılmıştı. Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan ve kız kardeşi Hatice Ergül, 27 Aralık Müge Anlı canlı yayınında cinayetle ilgili tüm ayrıntıları tek tek aktarıyor! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Leyla ve annesi iki yıl sonra Müge Anlı'da buluştu! İki yıldır kayıp olan Leyla'nın eşi konuştu! Hatice Ergül bildiği her şeyi anlattı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Zeynep Ergül - Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi! Bağ evinde işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin bilinmeyenleri 27 Aralık Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkıyor. Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünde bulunan kemik parçaları Mehmet Muharrem Elbay'a mı ait? Hatice Ergül ve Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bey, Müge Anlı canlı yayınında şok eden detayları paylaşıyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız 27 Aralık Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilirsiniz!