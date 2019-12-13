Zeynep Ergül'ün evinden canlı yayın! Cahit Ergül, arkadaşı Mehmet Elbay'ın kaybıyla ilgili konuştu! İkinci Palu ailesi vakası olma yolunda ilerleyen Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybındaki sır perdesi git gide aralanıyor. Müge Anlı, canlı yayında polise gelen ihbar mektubunu tüm ayrıntıları ile anlattı. Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül hakkında iddiaları ise herkesi şoke etti.

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gözaltı gelişmesi! Açıklamalarıyla Türkiye gündemine oturan Zeynep Ergül, kızını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı ancak Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçekler ve iddialar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Eski eşinin Cahit Ergül tarafından bıçaklandığını iddia eden Zeynep Ergül ifadesi alınmak üzere canlı yayında gözaltına alındı.