Müge Anlı son bölüm izle 13 Aralık! Mehmet Muharrem Elbay olayında canlı yayında gözaltı! 13.12.2019 17:44

Müge Anlı canlı yayınına katılan Zeynep Ergül'e canlı yayında büyük şok! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynep Ergül, kızı Fatma'yı aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemiş ancak ortaya çıkan iddialarla gündeme bomba gibi düşmüştü. Türkiye'nin konuştuğu Zeynep Ergül, Müge Anlı son bölümde canlı yayında gözaltına alındı! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, 13 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gözaltı gelişmesi! Açıklamalarıyla Türkiye gündemine oturan Zeynep Ergül, kızını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı ancak Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçekler ve iddialar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Eski eşinin Cahit Ergül tarafından bıçaklandığını iddia eden Zeynep Ergül ifadesi alınmak üzere canlı yayında gözaltına alındı.