Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi (12 Aralık): Mehmet Muharrem Elbay'ı asit dökerek...

Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'ün anlattıkları Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İkinci Palu ailesi vakası dedirten olayda son dakika gelişmeleri yaşandı. Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması, hâlâ gizemini koruyor. Bilindiği gibi, açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu. Bu da, akıllara 'ikinci bir Palu ailesi vakası mı?' sorusunu getirmişti.