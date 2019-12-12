Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi (12 Aralık): Mehmet Muharrem Elbay'ı asit dökerek...
Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay hakkında ortaya attığı iddialar kan dondurmaya devam ediyor. İkinci Palu ailesi vakası olma yolunda ilerleyen Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybındaki sır perdesi git gide aralanıyor. Müge Anlı, canlı yayında polise gelen ihbar mektubunu tüm ayrıntıları ile anlattı. Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül hakkında iddiaları ise herkesi şoke etti. 12 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül iddialara bakın nasıl cevap verdi...
Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'ün anlattıkları Türkiye gündemine bomba gibi düştü. İkinci Palu ailesi vakası dedirten olayda son dakika gelişmeleri yaşandı. Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması, hâlâ gizemini koruyor. Bilindiği gibi, açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu. Bu da, akıllara 'ikinci bir Palu ailesi vakası mı?' sorusunu getirmişti.
POLİSE GELEN İHBAR MEKTUBU...
Programın bugün yayınlanan son bölümünde, polise posta yoluyla gelen bir ihbar olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları yayına taşıdı. Anlı, gelen mektubun detaylarını paylaşırken; bunun hedef şaşırtma amacı taşıyabileceğini de aktardı. Öte yandan, Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Bey'den kardeşinin iddialarına sert bir yanıt geldi.
İşte, 12 Aralık Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...
MÜGE ANLI'DAKİ ZEYNEP ERGÜL'DEN ŞOK SÖZLER - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması olayı hala gizemini koruyor. Açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için yayına çıkmıştı. Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti.
MÜGE ANLI: BANA GÖRE ASILSIZ BİR İHBAR MEKTUBU!
Polise posta yoluyla gelen bir ihbar olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları yayına taşıdı. Mehmet Muharrem Elbay'ın Mustafa Alkan isimli kişiden bir borç aldığını ve borcunu ödemediği için öldürüldüğünün yazıldığını açıkladı. Programda bu gizemli kişinin amacının hedef şaşırtmak olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu.