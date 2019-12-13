Müge Anlı'daki Palu ailesinden flaş gelişme! Damat Tuncer Ustael cezaevinde de rahat durmadı

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'den son dakika bilgisi geldi. 11 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki Melike Tahnal ve kızı 8 yaşındaki kızı Melike Tahnal'ın ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma sonunda Palu Ailesi'nden aralarında damatları Tuncer Ustael'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Meryem Tanhal ile kızı Melike Tahnal'ı öldürmekle suçlanan Tuncer Ustael hakkında, çocuklarının koruma altına alınmasının ardından 3 kadın memuru ölümle tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Ustael, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.