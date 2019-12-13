GaleriGüncel

Müge Anlı'daki Palu ailesinden flaş gelişme! Damat Tuncer Ustael cezaevinde de rahat durmadı

Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'den son dakika haberi geldi! Türkiye'yi sarsan Palu ailesinde Havva, Fatih ve İsa Palu'nun katıldığı ilk yayından itibaren ardı arkası kesilmeyen cinsel istismar, tecavüz, işkence ve cinayet iddiaları yılan hikayesine döndü ve Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı gerçeklerle canlı yayında gözaltı gerçekleşti. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Melike Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma sonunda Palu Ailesi'nden aralarında damatları Tuncer Ustael'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Damat Tuncer Ustael cezaevinde de rahat durmadı! İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı kan donduran gerçeklerin baş karakteri Tuncer Ustael hakkında son dakika gelişmesinin detayları...

13.12.2019 16:51 - Son Güncelleme: 13.12.2019 17:10
Müge Anlı'daki Palu ailesinden flaş gelişme! Damat Tuncer Ustael cezaevinde de rahat durmadı

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'den son dakika bilgisi geldi. 11 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki Melike Tahnal ve kızı 8 yaşındaki kızı Melike Tahnal'ın ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma sonunda Palu Ailesi'nden aralarında damatları Tuncer Ustael'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Meryem Tanhal ile kızı Melike Tahnal'ı öldürmekle suçlanan Tuncer Ustael hakkında, çocuklarının koruma altına alınmasının ardından 3 kadın memuru ölümle tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Ustael, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

Müge Anlı'daki Palu ailesinden flaş gelişme! Damat Tuncer Ustael cezaevinde de rahat durmadı

Halen yargılamaları devam eden sanıklardan Tuncer Ustael, hakkında yeni bir dava açıldı. İddiaya göre Ustael'in tutuklanmasının ardından 2 çocuğu koruma altına alındı.
VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'daki Palu ailesinden flaş gelişme! Damat Tuncer Ustael cezaevinde de rahat durmadı

Tuncer Ustael de cezaevinden Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü arayarak, "İki gün içinde çocuklarımı teslim etmediğiniz takdirde K., S. ve G.'yi elimdeki silahla vuracağım" diyerek, tehditler savurdu.

Müge Anlı'daki Palu ailesinden flaş gelişme! Damat Tuncer Ustael cezaevinde de rahat durmadı

Bunun üzerine kadın memurlar S.P.Ş., G.U. ve K.T., Tuncer Ustael'in gıyaplarında tehditte bulunduğunu, bu tehdit sözlerinin koruma alınan çocuklarının kurumda kalmalarını engellemek amacına yönelik olduğunu, görevlerini yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğunu belirterek, şikayetçi oldu.

Müge Anlı'daki Palu ailesinden flaş gelişme! Damat Tuncer Ustael cezaevinde de rahat durmadı

Başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Tuncer Ustael, çocuklarının düzenlenen raporlarla ellerinden alındığını, kuruma olan tepkisini agresif bir şekilde dile getirmiş olabileceğini, ancak tehdit içerikli söz söylemediğini öne sürerek,suçlamaları kabul etmedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bakan Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! Tezgahın başına geçti ve...
Bakan Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! Tezgahın başına geçti ve...