Müge Anlı'daki Palu ailesinden flaş gelişme! Damat Tuncer Ustael cezaevinde de rahat durmadı
Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'den son dakika haberi geldi! Türkiye'yi sarsan Palu ailesinde Havva, Fatih ve İsa Palu'nun katıldığı ilk yayından itibaren ardı arkası kesilmeyen cinsel istismar, tecavüz, işkence ve cinayet iddiaları yılan hikayesine döndü ve Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı gerçeklerle canlı yayında gözaltı gerçekleşti. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Melike Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma sonunda Palu Ailesi'nden aralarında damatları Tuncer Ustael'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Damat Tuncer Ustael cezaevinde de rahat durmadı! İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı kan donduran gerçeklerin baş karakteri Tuncer Ustael hakkında son dakika gelişmesinin detayları...
Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael'den son dakika bilgisi geldi. 11 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki Melike Tahnal ve kızı 8 yaşındaki kızı Melike Tahnal'ın ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma sonunda Palu Ailesi'nden aralarında damatları Tuncer Ustael'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Meryem Tanhal ile kızı Melike Tahnal'ı öldürmekle suçlanan Tuncer Ustael hakkında, çocuklarının koruma altına alınmasının ardından 3 kadın memuru ölümle tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı. 3 yıla kadar hapis cezası istenen Ustael, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.
Halen yargılamaları devam eden sanıklardan Tuncer Ustael, hakkında yeni bir dava açıldı. İddiaya göre Ustael'in tutuklanmasının ardından 2 çocuğu koruma altına alındı.
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Başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Tuncer Ustael, çocuklarının düzenlenen raporlarla ellerinden alındığını, kuruma olan tepkisini agresif bir şekilde dile getirmiş olabileceğini, ancak tehdit içerikli söz söylemediğini öne sürerek,suçlamaları kabul etmedi.