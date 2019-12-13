Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Jandarma ekiplerinden Zeynep Ergül'e büyük şok!
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti. Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu. Müge Anlı canlı yayınını ihbar kabul eden jandarma güçleri harekete geçti!13 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Zeynep Ergül'ün evine jandarma ekipleri geldi ve Ergül, eski eşinin bıçaklanması ile ilgili ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşte Müge Anlı'da son dakika gözaltı gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gözaltı gelişmesi! Açıklamalarıyla Türkiye gündemine oturan Zeynep Ergül, kızını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı ancak Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçekler ve iddialar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Eski eşinin Cahit Ergül tarafından bıçaklandığını iddia eden Zeynep Ergül ifadesi alınmak üzere canlı yayında gözaltına alındı.
Gaziantep'de gerçekleşen olayda Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu.Zeynep Hanım'ın yakın çevresine Mehmet Muharrem Elbay'ın ağabeyi tarafından öldürülerek kuyuya atılıp asitle yok edildiğini söylediği bilgisi yayına taşınmıştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili ifadesine başvurmak üzere Zeynep Ergül'ü evinden alarak karakola götürdü.