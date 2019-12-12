12 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 48. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Star TV ekranlarında beyaz perdede dikkat çeken Taşıyıcı filmi: Son Hız filmi izleyicisiyle buluştu. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından 12 Aralık Perşembe reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

12 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Aralık Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 13 Aralık Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.