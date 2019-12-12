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  • 12.12.2019 23:40
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 23:40

12 Aralık Perşembe açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Taşıyıcı reyting sıralaması

Dizi, film, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda nı merak etmeye başladı. Reyting sonuçlarını öğrenmek isteyenler özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. 12 Aralık günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova, Taşıyıcı reyting sıralamasına dair merak edilenler...

12 Aralık Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

12 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 48. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Star TV ekranlarında beyaz perdede dikkat çeken Taşıyıcı filmi: Son Hız filmi izleyicisiyle buluştu. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından 12 Aralık Perşembe reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

12 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Aralık Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 13 Aralık Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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