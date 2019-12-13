13 Aralık Yemekteyiz kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hafta içi her gün saat 16.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışması Yemekteyiz'de bugün haftanın final bölümünde hangi ismin birincisi olan ismi araştırılıyor. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de Asuman Ağdaş isimli yarışmacı 31 puanla haftanın birincisi oldu.