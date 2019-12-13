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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 20:02

haftanın birincisi kim oldu? 13 Aralık Yemekteyiz kim kazandı? İşte kazanan isim

haftanın birincisi kim oldu? Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Yemekteyiz'de haftanın final bölümünde hangi ismin birinci olduğu merak konusu oldu. 13 Aralık tarihinde Yemekteyiz'de hangi ismin elendiği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İzleyiciler özellikle şu saatlerde kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 13 Aralık Yemekteyiz kim kazandı? İşte kazanan isim...

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?

13 Aralık Yemekteyiz kim kazandı? Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hafta içi her gün saat 16.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışması Yemekteyiz'de bugün haftanın final bölümünde hangi ismin birincisi olan ismi araştırılıyor. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de Asuman Ağdaş isimli yarışmacı 31 puanla haftanın birincisi oldu.

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