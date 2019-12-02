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  • Son Güncelleme: 02.12.2019 10:13

Atv canlı izle: ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Avcı cinayetinde son dakika gelişmesi!

canlı yayınında araştırılan Mehmet Avcı cinayetinde son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, bağ evinde işlenen cinayetle ilgili çarpıcı gelişmeleri 2 Aralık canlı yayınında aktarıyor. Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. Şüpheli bir şekilde öldürülen Mehmet Avcı cinayetinin sır perdesi aralanmaya başlarken, geçtiğimiz günlerde Bekçi Ahmet'in uygunsuz fotoğraflarla tehdit ederek ahlaksız teklifte bulunduğu iddiası gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Mehmet Avcı cinayetinde şüpheler kimi işaret ediyor? 2 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmesi! Manisa'daki bağ evinde işlenen Mehmet Avcı cinayetinin katil ya da katilleri kimler? 2017 yılında işlenen cinayetin sır perdesi aralanıyor. canlı yayınında Mehmet Avcı'nın kardeşleri, Fatih Özayman, Bekçi Ahmet ve İrfan Özayman neler anlatacak? Mehmet Avcı'nın ölümüyle ilgili adı geçen şüpheli isim kim? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 2 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

Televizyon ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün de Mehmet Avcı cinayeti işlenmeye devam edildi. Sırlarla dolu bir cinayet olarak değerlendirilen Mehmet Avcı olayı, her bir satırı ile de yasak aşk ve şantaj içeriyor. Bilindiği gibi, 62 yaşındaki Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili baş şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı. Tatlı ile Sert'te geçtiğimiz haftadan bu yana Mehmet Avcı cinayeti aydınlatılmaya çalışılırken Bekçi Ahmet tarafından yapıldığı iddia edilen 'fotoğraflı şantaj' konusu, olayı bambaşka bir yere çevirmişti.

MÜGE ANLI'DA O SÖZLER ÜZERİNE STÜDYO KARIŞTI

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da esrarengiz cinayetin üzerine gidilmeye devam edildi. Sırasıyla, Mehmet Avcı'nın yeğeni Fatih Özayman, kardeşleri ve Bekçi Ahmet söz aldı. Avcı'nın kardeşi İrfan Bey'le Bekçi Ahmet arasında yaşanan bir diyalog ise programa damga vurdu. İrfan Bey'in kullandığı sözler üzerine stüdyo karışırken, bir hayli de gerginlik yaşandı.

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