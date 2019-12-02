ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Manisa'daki bağ evinde işlenen Mehmet Avcı cinayetinin katil ya da katilleri kimler? 2017 yılında işlenen cinayetin sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Avcı'nın kardeşleri, Fatih Özayman, Bekçi Ahmet ve İrfan Özayman neler anlatacak? Mehmet Avcı'nın ölümüyle ilgili adı geçen şüpheli isim kim? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 2 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

Televizyon ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün de Mehmet Avcı cinayeti işlenmeye devam edildi. Sırlarla dolu bir cinayet olarak değerlendirilen Mehmet Avcı olayı, her bir satırı ile de yasak aşk ve şantaj içeriyor. Bilindiği gibi, 62 yaşındaki Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili baş şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı. Tatlı ile Sert'te geçtiğimiz haftadan bu yana Mehmet Avcı cinayeti aydınlatılmaya çalışılırken Bekçi Ahmet tarafından yapıldığı iddia edilen 'fotoğraflı şantaj' konusu, olayı bambaşka bir yere çevirmişti.

MÜGE ANLI'DA O SÖZLER ÜZERİNE STÜDYO KARIŞTI

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da esrarengiz cinayetin üzerine gidilmeye devam edildi. Sırasıyla, Mehmet Avcı'nın yeğeni Fatih Özayman, kardeşleri ve Bekçi Ahmet söz aldı. Avcı'nın kardeşi İrfan Bey'le Bekçi Ahmet arasında yaşanan bir diyalog ise programa damga vurdu. İrfan Bey'in kullandığı sözler üzerine stüdyo karışırken, bir hayli de gerginlik yaşandı.