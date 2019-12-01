Müge Anlı'yı o dizide görenler şoke oldu! İşte Müge Anlı'nın rol aldığı Atv dizisi...
Müge Anlı'nın Atv dizisinde rol aldığını öğrenenler şoke oldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan 45 yaşındaki Müge Anlı'nın, bir zamanlar reytingleri alt üst eden Atv dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan ve yıllardır zirveden inmeyen fenomen programı ile ses getirmeye devam eden Müge Anlı, özel hayatıyla gündem olmayı her ne kadar sevmese de hayranları onu araştırmaktan vazgeçmiyor. Müge Anlı'nın 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını görenler şoke oldu. İşte ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın rol aldığı dizi...
Müge Anlı Atv ekranlarında yalnızca Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla değil, 2015 yılında yayınlanan reyting rekortmeni dizide aldığı rol ile de izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Müge Anlı rol aldığı diziyle de gündeme geldi. Türkiye'nin 'güçlü kadın' denildiğinde akla gelen isimlerinden Müge Anlı, ATV'deki programının dışında bir de dizide oynadı. Yine programıyla bağdaşan bir iş yapan Müge Anlı, birçok oyuncuya taş çıkarttı.