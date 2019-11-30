Saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya izleyicilerin dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "ABD'de Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların içinde olduğu edebi hareket nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: ABD'de Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şair ve yazarların içinde olduğu edebi hareket nedir?

Doğru cevap: Beat Kuşağı