Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 2 Aralık! Mehmet Avcı cinayetinde son dakika gelişmesi! 03.12.2019 17:55

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Mehmet Avcı cinayetinde son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, bağ evinde işlenen cinayetle ilgili çarpıcı gelişmeleri 2 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aktardı. Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. Şüpheli bir şekilde öldürülen Mehmet Avcı cinayetinin sır perdesi aralanmaya başlarken, geçtiğimiz günlerde Bekçi Ahmet'in uygunsuz fotoğraflarla tehdit ederek ahlaksız teklifte bulunduğu iddiası gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Mehmet Avcı cinayetinde şüpheler kimi işaret ediyor? 2 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı son bölümü tek parça full izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Televizyon ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün de Mehmet Avcı cinayeti işlenmeye devam edildi. Sırlarla dolu bir cinayet olarak değerlendirilen Mehmet Avcı olayı, her bir satırı ile de yasak aşk ve şantaj içeriyor. Bilindiği gibi, 62 yaşındaki Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili baş şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı. Tatlı ile Sert'te geçtiğimiz haftadan bu yana Mehmet Avcı cinayeti aydınlatılmaya çalışılırken Bekçi Ahmet tarafından yapıldığı iddia edilen 'fotoğraflı şantaj' konusu, olayı bambaşka bir yere çevirmişti.

MÜGE ANLI'DA O SÖZLER ÜZERİNE STÜDYO KARIŞTI

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da esrarengiz cinayetin üzerine gidilmeye devam edildi. Sırasıyla, Mehmet Avcı'nın yeğeni Fatih Özayman, kardeşleri ve Bekçi Ahmet söz aldı. Avcı'nın kardeşi İrfan Bey'le Bekçi Ahmet arasında yaşanan bir diyalog ise programa damga vurdu. İrfan Bey'in kullandığı sözler üzerine stüdyo karışırken, bir hayli de gerginlik yaşandı.