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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 11:46

Atv canlı izle: Mehmet Avcı olayında son dakika gelişmesi: Ahlaksız teklif etmişti...

'da son dakika Mehmet Avcı gelişmesi! Hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 29 Kasım canlı yayınında 2017 yılında bağ evinde ölü bulunan Mehmet Avcı olayında flaş gelişmeleri aktarıyor! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 29 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayet dosyalarını büyük bir titizlikle aydınlatmaya çalışan başarılı sunucu Müge Anlı, Mehmet Avcı cinayetinde gerçeğe adım adım yaklaşıyor. Çemberin daraldığı Manisa'da işlenen Mehmet Avcı cinayetinde son durum nedir?

Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. İddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma göz koyuyor. Başka bir iddiaya göre ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet'te ikisini kameraya çekiyor ve Perihan'a 'seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın' dediği yer alıyor. Mehmet Avcı'nın oğlu ise babasının katilini bulmak için Müge Anlı canlı yayınına geldi. Mehmet Avcı'yı kim ya da kimler öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız 29 Kasım Atv canlı yayınını izleyebilir, son dakika bilgilerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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