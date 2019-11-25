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Müge Anlı'da ahlaksız teklif skandalı! Bekçi Ahmet: Seni kameraya çektim benimle de...

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 25 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Avcı'nın katili araştırılırken ortaya çıkan gerçeklerle herkes şoke oldu. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ahlaksız teklif iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte 25 Kasım Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi!

25.11.2019 14:48 - Son Güncelleme: 25.11.2019 14:48
Müge Anlı'da ahlaksız teklif skandalı! Bekçi Ahmet: Seni kameraya çektim benimle de...

Müge Anlı'daki Mehmet Avcı cinayetinde ortaya çıkan ahlaksız teklif iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri karşısında Müge Anlı dahil stüdyodaki herkes şoke oldu. İşte 2017 yılında işlenen Mehmet Avcı cinayetinde şoke eden detaylar...

MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA AHLAKSIZ TEKLİF SKANDALI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'da ahlaksız teklif skandalı! Bekçi Ahmet: Seni kameraya çektim benimle de...

Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. İddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma göz koyuyor.

Müge Anlı'da ahlaksız teklif skandalı! Bekçi Ahmet: Seni kameraya çektim benimle de...

Başka bir iddiaya göre ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet'te ikisini kameraya çekiyor ve Perihan'a 'seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın' dediği yer alıyor.

Müge Anlı'da ahlaksız teklif skandalı! Bekçi Ahmet: Seni kameraya çektim benimle de...

Mehmet Avcı'nın oğlu ise babasının katilini bulmak için Müge Anlı canlı yayınına geldi. Mehmet Avcı olayı ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Bugün canlı yayında taraflar yüz yüze geldi.

Müge Anlı'da ahlaksız teklif skandalı! Bekçi Ahmet: Seni kameraya çektim benimle de...

Perihan Hanım kocasının Ahmet Bey tarafından bakkala gönderildğini sonra ise tek kalınca Ahmet Bey'in kendisine para teklifte bulunduğunu öne sürdü. 32 yaşındaki Perihan, Ahmet Bey'in kendisine hanımının tarlasını 200 bin TL'ye satacağını 100 bin lirasını kendisine vereceğini 50 bin TL'sini dayısı sağda solda konuşmaması için vereceğini söylediğini iddia etti.

Müge Anlı'da ahlaksız teklif skandalı! Bekçi Ahmet: Seni kameraya çektim benimle de...

Ahmet Bey ise Perihan Hanıma para teklifi ettiğini canlı yayında kabul etmedi. Perihan Hanım bu teklif üzerine Ahmet Bey'in yüzüne tükürdüğünü Müge Anlı canlı yayıında dile getirdi.Perihan Hanım, Ahmet Bey'in namusuna göz diktiği iddia etti.

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