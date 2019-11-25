Müge Anlı'da ahlaksız teklif skandalı! Bekçi Ahmet: Seni kameraya çektim benimle de...
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 25 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Avcı'nın katili araştırılırken ortaya çıkan gerçeklerle herkes şoke oldu. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ahlaksız teklif iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte 25 Kasım Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi!
Müge Anlı'daki Mehmet Avcı cinayetinde ortaya çıkan ahlaksız teklif iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri karşısında Müge Anlı dahil stüdyodaki herkes şoke oldu. İşte 2017 yılında işlenen Mehmet Avcı cinayetinde şoke eden detaylar...
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA AHLAKSIZ TEKLİF SKANDALI - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Perihan Hanım kocasının Ahmet Bey tarafından bakkala gönderildğini sonra ise tek kalınca Ahmet Bey'in kendisine para teklifte bulunduğunu öne sürdü. 32 yaşındaki Perihan, Ahmet Bey'in kendisine hanımının tarlasını 200 bin TL'ye satacağını 100 bin lirasını kendisine vereceğini 50 bin TL'sini dayısı sağda solda konuşmaması için vereceğini söylediğini iddia etti.