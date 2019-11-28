28 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 46. bölümüyle izleyicisiyle buluşurken, Güvercin dizisi Star TV'de tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 28 Kasım Perşembe reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

28 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Kasım Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 29 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.