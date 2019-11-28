Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 28.11.2019 23:27
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 23:27

28 Kasım açıklandı mı? 28 Kasım Perşembe sıralaması nedir?

Gündüz ve gece kuşağı yapımlarını büyük bir merakla takip eden izleyiciler gün sonu nı öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. 28 Kasım Perşembe günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

28 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?

28 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Bir Zamanlar Çukurova 46. bölümüyle izleyicisiyle buluşurken, Güvercin dizisi Star TV'de tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 28 Kasım Perşembe reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

28 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Kasım Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 29 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri28 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Kasım Perşembe reyting sıralaması nedir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri