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  • 29.11.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 12:36

birincisi kim oldu toplam puan durumları! Gelinim Mutfakta kim elendi?

Cuma günü birincisi oldukça merak ediliyor. Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta da yine eleme günü geldi çattı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 29 Kasım Cuma kim kazandı? Gelinim Mutfakta 29 Kasım ın sahibi kim oldu. Kanal D fenomen programı Gelinim Mutfakta yeni haftada kazanan kim olacak. Gelinim Mutfakta 29 Kasım çeyrek altının sahini hangi gelin oldu. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Son ikiye kalan yarışmacılardan Gamze 40 puanla elenmişti.

29 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 29 Kasım pazartesi kim kazandı? Gelinim Mutfakta 29 Kasım Çeyrek altının sahibi kim oldu. Kanal D fenomen programı Gelinim Mutfakta yeni haftada kazanan kim olacak. Gelinim Mutfakta 29 Kasım çeyrek altının sahini hangi gelin oldu. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

29 KASIM GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU?

29 Kasım Cuma günkü yayında bir gelin elenerek kayınvalidesi ile birlikte programa veda edecek. Hafta boyunca en düşük puanı kim aldı ise elenen isim de o gelin olacak. Herkesi gözyaşlarına boğan olay ne? Faith Ürek ve diğer yarışmacılar Melike'ye bir sürpriz yapıyorlar! Yarışma konusu olan tatlı tadım ve puanlama esnasında kaynanaları şoke ediyor! Gün sonu değerlendirmesinde başta Fatih Ürek'i şaşırtan olay gelin ve kaynanaları gözyaşlarına boğuyor!

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