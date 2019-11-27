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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 10:30

Atv canlı izle: ile Tatlı Sert canlı yayınında Turgut Özyürek'in cesedi bulundu!

Mgüe Anlı'nın bugünkü canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan , Manisa'da işlenen Turgut Özyürek cinayetiyle ilgili son dakika bilgilerini aktarmaya devam ediyor. Turgut Özyürek'in cesedi ormanlık alanda korkunç bir şekilde bulundu! Diğer yandan Manisa'da işlenen başka bir cinayet olan Mehmet Avcı'nın ölümüyle ilgili flaş gelişmeler yaşanacak! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 27 Kasım Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmesi! Manisa'da yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek, eşinin sevgilisi tarafından öldürülerek ormanlık alana atıldı. Müge Anlı 27 Kasım Atv canlı yayınında Turgut Özyürek cinayetinin detaylarını aktarmaya devam ediyor. Müge Anlı'daki Mehmet Avcı cinayetinde ortaya çıkan ahlaksız teklif iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri karşısında Müge Anlı dahil stüdyodaki herkes şoke oldu. İşte 2017 yılında işlenen Mehmet Avcı cinayeti ve Manisa'da işlenen Turgut Özyürek cinayetinin detayları...

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