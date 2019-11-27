ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Manisa'da yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek, eşinin sevgilisi tarafından öldürülerek ormanlık alana atıldı. Müge Anlı 27 Kasım Atv canlı yayınında Turgut Özyürek cinayetinin detaylarını aktarmaya devam ediyor. Müge Anlı'daki Mehmet Avcı cinayetinde ortaya çıkan ahlaksız teklif iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri karşısında Müge Anlı dahil stüdyodaki herkes şoke oldu. İşte 2017 yılında işlenen Mehmet Avcı cinayeti ve Manisa'da işlenen Turgut Özyürek cinayetinin detayları...