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  • 26.11.2019 23:49
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 23:49

. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masanın yeni kararı herkesi şaşırtacak!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratıyor. Masa ise içerisindeki haini aramaya başladı. Bölümün sona ermesiyle izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm fragmanını bekliyor. İşte son bölümde yaşanan detaylar...

Her hafta salı günü milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 149. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümde yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekerken izleyiciler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır.

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