Her hafta salı günü milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 149. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümde yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekerken izleyiciler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır.