26 Kasım Salı günü için merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. Salı günkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Azize, Çocuk, Elimi Bırakma ve Kadın dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Salı günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 26 Kasım Salı reyting sıralaması...

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