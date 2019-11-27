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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 11:11

26 Kasım : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Azize, Çocuk, Kadın reyting sıralaması

26 Kasım Salı reyting sonuçlar açıklandı. Salı günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merak ediliyor. Öte yandan Azize, Çocuk ve Kadın dizilerinin reyting sıralaması da belli oldu. na haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 26 Kasım Salı reyting sonuçları...

26 Kasım reyting sonuçları

26 Kasım Salı günü için merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. Salı günkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Azize, Çocuk, Elimi Bırakma ve Kadın dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Salı günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 26 Kasım Salı reyting sıralaması...

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