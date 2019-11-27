Müge Anlı'daki katil Hayrettin Atasoy'dan şoke eden sözler! 7. kocasını sevgilisine öldürtmüştü...

Cinayetin detayları ise kan dondurdu. Necla Özyürek 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin Atasoy, dün verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Necla Özyürek'in "Eğer eşimi öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır. Ona aşık olduğum için cinayeti işledim" dedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN