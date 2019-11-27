Müge Anlı'daki katil Hayrettin Atasoy'dan şoke eden sözler! 7. kocasını sevgilisine öldürtmüştü...
Müge Anlı'da son dakika Turgut Özyürek cinayeti gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Kasım canlı yayınında, 7. kocası Turgut Özyürek'i sevgilisi Hayrettin Atasoy'a öldürten Necla Hanım gündeme bomba gibi düştü. 58 yaşındaki Turgut Özyürek, eşi Necla Hanım'ın tarlaları almak istemesi nedeniyle sevgilisi Hayrettin Atasoy tarafından öldürüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Hayrettin Atasoy'un annesinin feryadı yürekleri dağladı. Müge Anlı Hayrettin Atasoy'un ifadesini canlı yayında paylaştı. İşte Manisa'da işlenen Turgut Özyürek cinayetinin katili Hayrettin Atasoy'dan şoke eden sözler!
Müge Anlı Turgut Özyürek cinayetinde son dakika gelişmelerini aktardı. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine çok önemli bir olayı çözdü. Anlı, Manisa'da öldürülen Turgut Özyürek'in katilini açıkladı! 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kanser hastası Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etmişti. 7 kişiyle evlendiği bilinen Necla Özyürek meğer 9 kişiyle birlikteymiş. Turgut Özyürek'in eşi Necla tarafından 33 yaşındaki sevgilisine öldürttüğü dün Müge Anlı canlı yayında açıklandı. Katil Hayrettin Atasoy'un sözleri ise şoke etti!
Cinayetin detayları ise kan dondurdu. Necla Özyürek 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin Atasoy, dün verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Necla Özyürek'in "Eğer eşimi öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır. Ona aşık olduğum için cinayeti işledim" dedi.